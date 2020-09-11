Еще 20 человек получили травмы.

Сегодня, 11 сентября, ночью на Киевщине произошло ДТП, в котором погибли пять человек и еще 20 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

"Произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ДТП произошло на автодороге Киев - Харьков - Довжанский.

По предварительным данным, водитель DAF двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Как отмечается, в результате ДТП пять человек погибли, двадцать получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

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Автор: УНИАН