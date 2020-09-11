Сегодня, 11 сентября, ночью на Киевщине произошло ДТП, в котором погибли пять человек и еще 20 получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.
"Произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки", - говорится в сообщении.
Как сообщается, ДТП произошло на автодороге Киев - Харьков - Довжанский.
По предварительным данным, водитель DAF двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.
Как отмечается, в результате ДТП пять человек погибли, двадцать получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.
Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.
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