Подозреваемая назвала себя жертвой буллинга и попросила прощения у своих жертв, с которыми никогда в жизни не была знакома.

19-летняя жительница Полтавы Таисия Петрова, которая ранила в школе из арбалета двух учителей, назвала себя жертвой буллинга и сожалеет о своем поступке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании Киевского районного суда Полтавы по избранию ей меры пресечения.

Подозреваемая в совершении преступления свою вину признала и сотрудничает со следствием. Она сожалеет о своем поступке и попросила прощения у своих жертв, с которыми никогда в жизни не была знакома.

"Мне очень жаль, что я такое сделала, и если бы я имела возможность повернуть время вспять, то я ни за что так не поступила бы", - сказала девушка.

Свои действия студентка 3-го курса социально-психологического факультета Национального университета гражданской защиты Украины (Харьков) объяснила тем, что с детства подвергалась буллингу, в том числе и со стороны учителей. Поэтому вынуждена была сменить три школы.

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По ее словам, поделиться своей душевной болью ей было не с кем – друзей у нее нет, а родителей, которые "заняты работой, не хотела грузить своими проблемами". И вот теперь решила, что настало время никого не бояться и напугать учителей, ибо зло порождает зло.

Таисия рассказала, что давно увлекается стрелковым оружием, поэтому приобрела через Интернет спортивный арбалет Man Kung и пластиковые стрелы к нему с металлическими наконечниками. Училась стрелять в деревянный круг.

На заседании суда она отметила, что в понедельник, 6 сентября, не поехала на учебу, а около 10 утра пришла в свою первую школу. В помещение зашла через открытый боковой вход, который не охранялся, и попала стрелой в учительницу украинского языка и литературы, которая стояла к ней спиной. Стрела травмировала лишь кожу женщины. А вот выстрел в завуча по учебно-воспитательной работе, которая пыталась остановить злоумышленницу, мог бы быть смертельным, если бы она не прикрыла грудь левой рукой. Стрела прошила запястье и задела молочную железу. Ей хирурги наложили швы на руку.

Завуч пригласила свою обидчицу в кабинет и общалась с ней до приезда полиции, пытаясь понять психологию ее поступка.

"Она повелась человечно, не кричала, несмотря на то, что у нее текла кровь", - вспоминает Таисия.

По делу проведен и назначен ряд экспертиз. Не исключено, что у девушки существуют проблемы с психикой, ведь, по информации правоохранителей, в его мобильном телефоне были фотографии расчлененных животных, возможно, сделанных ею самой. А в дневнике были записи о намерениях совершить суицид.

В зале суда находились родители подозреваемой. Известно, что мама работает медицинской сестрой в психиатрической больнице. Семья живет в общежитии. От общения с журналистами супруги категорически отказались.

Нападение на учителей с арбалетом - что произошло

Как сообщал УНИАН, в Полтаве утром 6 сентября на территории школы №11 19-летняя девушка ранила из арбалета двух педагогов.

У одной из учительниц травмирована рука, у другой – туловище. Угрозы их жизни нет.

Установлено, что нападавшая была ученицей младших классов в этой школе. Сейчас она учится на психолога в одном из харьковских вузов.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

8 сентября суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Автор: Анна Волкова