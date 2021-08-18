Госслужащий "торговал" надбавками для военных. Схема ежемесячно приносила не менее 70 тысяч гривень, выяснили правоохранители.

В Одессе разоблачена схема вымогательства взяток у военных, отправлявшихся в зону операции Объединенных сил на Донбассе.

Разоблачен чиновник, который организовал схему незаконного обогащения, сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Одесской области, один из участников схемы задержан 17 августа.

По данным спецслужбы, почти год злоумышленник собирал "дань" с подчиненных. В частности, "торговал" надбавками для военнослужащих, отправлявшихся в зону ООС.

"За возможность получить максимальную надбавку нужно было отдать половину из полученной суммы. В подчинении "дельца" находилось почти 500 человек, 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС. Поэтому, по предварительным данным, схема приносила ежемесячно не менее 70 тыс. грн", – сообщили в пресс-службе.

Читайте также"Заработок на эвакуации авто": ряд киевских чиновников обвинили в злоупотребленияхПо данным следствия, злоумышленник привлек к незаконной деятельности четырех сообщников, которые собирали деньги непосредственно после получения военнослужащими денежного обеспечения. Вчера задержан офицер – один из упомянутых посредников.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины, 17 августа за взятку задержан начальник обеспечения охраны государственной тайны 11 отдельного мотопехотного батальона.

Злоумышленник вымогал у подчиненного 5 тыс. грн за начисление надбавки в период пребывания его в зоне проведения ООС.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Открыто производство по ч. 3 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других подозреваемых.

Напомним, весной 2014 года на части Донецкой и Луганской областей пророссийские боевики начали захватывать админздания. Злоумышленники создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Сначала на Донбассе началась антитеррористическая операция. Позже стартовала операция Объединенных сил.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк