В Кривом Роге наркосиндикат вел свою деятельность еще с начала девяностых.

"Двадцатовские" - криворожский синдикат наркоторговцев, работа которого выстроилась годами. Начинали свою деятельность бандиты, как рэкетиры.

Получив большое влияние, стали даже "продавать" свою лицензию на рэкет другим. Простыми словами "брендировали" и оказывали силовую поддержку мелким бандитам, которые в свою очередь получали "десятину" от рэкета и преступлений.

Параллельно группировка развернула собственное производство и сбыт наркотиков, с годами превратившись в настоящий синдикат с собственной иерархией.

Видео дня

Чтобы оставаться незаметными для правоохранителей, была создана целая слаженная мафиозная пирамида. В каждом из семи районов Кривого Рога от банды был свой представитель, в свою очередь у него была собственная сетка уже районных представителей, отвечавших за сбыт.Отдельно действовал целый "силовой блок", "блок решал" - это на случай если где-то в городе возникали неудобные для мафии ситуации.

Наркотические вещества незаконным путем банда завозила из Сербии, в частности ввозили запрещенный псевдоэфедрин, препарат, вызывающий в организме человека необратимые процессы и галлюцинации.

Отдельное звено банды - курьеры, задачей которых была безопасная перевозка наркотиков через необорудованные сканерами таможенные пункты.

Препараты передавали уже другой касте - "кухням", так называемым лабораториям, где шла переработка на метамфетамин. Этот вид наркотиков является чрезвычайно токсичным, ведь за несколько приемов настолько меняет сознание, что человек становится опасным не только для себя самого, но и для общества.

Нарколаборатории были чрезвычайно мобильными, меняли адреса несколько раз в год. Сама же группа была построена по аналогу террористических организаций: никто не знал, кто и чем занимается, каждый имел четкую роль, миссию и был несвязан с коллегами по цеху.

Тысячи клиентов "двадцатовских" знали, чтобы получить наркотики, стоит только позвонить, после чего его отправят к ближайшему "барыге". Услуга доступна 24/7.

Продажа не останавливалась ни на минуту, как только наркотики у "барыги" начинали заканчивались, включался специальный сервис по подвозу, он еще выполнял и функцию доставки денег в центральный пункт сбора наличных.

Синдикат проявлял большую клиентоориентированность - гибкая система скидок и бонусов, цены для "оптовиков" и постоянных клиентов.

В течение года правоохранители документировали работу "двадцатовских" - было собрано 880 томов обвинительных актов. К спецоперации было привлечено 1200 полицейских и оперативников.

Задерживать решили сначала высшие звенья банды - непосредственного руководство, его правую руку и лидеров преступной организации, которые сбывали наркотики и главарей силового блока банды.

Всего задержали 38 человек - всех членов банды. Организаторам синдиката грозит до 12 лет лишения свободы.

И что такое 12 лет за десятки тысяч искалеченных жизней и почти 30 лет травли населения.