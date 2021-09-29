Настойчивые покупатели так хотели первыми зайти в магазин, что едва не начали драться.

В Днепре люди устроили сильную давку у входа в секонд-хенд. Покупатели в буквальном смысле штурмовали магазин, не обращая внимания на тот факт, что своими действиями они могли нанести травмы и серьезные увечья любому из участников давки.

Как сообщает издание "РБК Украина", автор видео назвал ситуацию "битвой за трусы".

Так, 29 сентября жители Днепра собрались у входа в местный магазин одежды и других товаров. Люди настолько хотели попасть в секонд-хенд первыми, что устроили давку. Покупатели штурмовали вход, охранникам оставалось лишь удерживать ограждение и пытаться хоть немного остановить потасовку.

Пользователи сети с грустью отреагировали на видео, которое было опубликовано в одном из Facebook-сообществ Днепра. По словам комментаторов, люди готовы "вырывать друг другу глотки" из-за дешевой одежды.

Читайте такжеВ Днепре патрульные гнались за беглецом и сбили женщинуСреди толпы были как молодые люди, которые могут заниматься покупкой вещей с целью дальнейшей перепродажи, так и пожилые жители Днепра, которые хотели найти дешевую одежду. По мнению комментаторов, украинцы штурмовали секонд-хенд не ради забавы, а из-за проблем с деньгами и банального желания хоть немного сэкономить.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Днепропетровщине мужчина жестоко расправился с возлюбленной. Он ударил ее ножом и уложил спать.

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Автор: Полина Кузенко