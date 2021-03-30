"Интерсити" сошел с рельсов 29 марта / фото Нацполиция

В Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство по факту аварии скоростного поезда «Интерсити» № 732 сообщением «Киев-Запорожье».

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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«29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда «Интерсити» № 732 сообщением «Киев-Запорожье», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла в 50 километрах от Запорожья / фото Нацполиция
Никто из пассажиров не пострадал во время инцидента / фото Нацполиция

Крушение поезда "Интерсити": что известно

  • 29 марта в 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 "Интерсити" сообщением "Киев-Запорожье". В вагонах поезда находились 88 пассажиров. Пострадавших в результате аварии нет.
  • «Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов.
  • По предварительной информации, крушение поезда произошло из-за повреждения рельсов, машинисту пришлось применить экстренное торможение.

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Автор: Светлана Макринская