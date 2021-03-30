Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство по факту аварии скоростного поезда «Интерсити» № 732 сообщением «Киев-Запорожье».

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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«29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда «Интерсити» № 732 сообщением «Киев-Запорожье», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Крушение поезда "Интерсити": что известно

29 марта в 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 "Интерсити" сообщением "Киев-Запорожье". В вагонах поезда находились 88 пассажиров. Пострадавших в результате аварии нет.

«Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов.

По предварительной информации, крушение поезда произошло из-за повреждения рельсов, машинисту пришлось применить экстренное торможение.

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Автор: Светлана Макринская