Американца, застрявшего на бездорожье, спасли работники ГСЧС в Днепропетровской области.
Гражданин США прилетел в Киев, взял авто в аренду и поехал к знакомым в Днепр, говорится в сюжете ТСН.Читайте такжеВодители погибли на месте: на Полтавщине произошло жуткое ДТП с фурами (фото)
Но навигатор завел жителя Флориды на совершенно нерасчищенные дороги. Вблизи села Новокалиновка авто просто застряло в смеси снега, льда и грязи.
Это безлюдная местность, поэтому ошарашенный гражданин США вызвал украинскую службу спасения. Спасатели Криничанского района с помощью троса и лопат вытащили авто из ловушки, но легковушка проехала десять метров и снова застряла. Пришлось снова задействовать буксир. Иностранец таки добрался к пункту назначения.
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