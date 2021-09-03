Киевский райсуд запретил любые операции с имуществом сельскохозяйственного предприятия "Агродом".

Все операции с имуществом, в частности, с арендованными земельными участками сельскохозяйственного предприятия "Агродом" будут сейчас незаконными. Такое решение принял Печерский районный суд города Киева. Арест на любые действия в отношении имущества, которым может распоряжаться компания, будет действовать до отдельного решения.

В материалах указано, что арест наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и противоправного завладения чужим имуществом.

Суд принимал решение, исходя из данных о земельном рейде, по результатам которого часть земельного банка был перерегистрирован на компанию-клон, отличающийся от названия "Агродом" всего одной точкой.

В постановлении суда сообщается, что арест налагается для противодействия возможному уничтожению имущества "Агродома" как вещественного доказательства и с целью сохранения земельного банка предприятия. Арест предусматривает запрет любых действий по перерегистрации прав собственности "Агродома" в пользу любых других компаний и лиц.

"Установленные досудебным расследованием сведения о характере уголовно противоправных действий, конечной целью которых является фактическое уничтожение соответствующего имущества (в данном случае - противоправное прекращения права аренды ООО "СП "Агродом" соответствующих земельных участков) в достаточной степени обусловливают необходимость применения в уголовном производстве с целью предотвращения возможности его уничтожения такой меры обеспечения уголовного производства как арест имущества, а именно имущественных (вещных) прав, в частности права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ООО "Агродом" как арендатору на основании договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, заключенных с физическими лицами - арендодателями", - говорится в решении суда.

Решение суда опубликовано 02 сентября и подлежит немедленному исполнению.

Автор: Иван Бойко