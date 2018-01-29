Шкиряк назвал версии взрыва возле магазина в Харькове (фото)

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной взрыва могло быть применение боевой гранаты РГН.

Правоохранители квалифицировали как хулиганство взрыв в Харькове, который прогремел сегодня утром возле одного из магазинов на улице Клочковской.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на странице в Facebook.

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«Следователями Национальной полиции возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство», - написал Шкиряк и добавил, что за такие действия грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

«Согласно предварительным выводам экспертов установлено, что взрыв мог быть вызван применением боевой гранаты РГН (ручная граната наступательного действия). Кроме того, обнаружены металлические предметы, которые могли служить средством для большего поражения», - сообщил советник руководителя МВД.

По его информации, правоохранители разрабатывают несколько возможных версий причины взрыва, в том числе, покушение на убийство.

Шкиряк не исключил, что происшествие может быть переквалифицировано на террористический акт - статья 258 УК Украины.

Он сообщил, что на месте происшествия продолжаются следственно-оперативные действия, работают эксперты-криминалисты и взрывотехники. «Пострадавшие от взрыва находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивают как удовлетворительное», - добавил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, в Харькове в результате взрыва возле магазина на улице Клочковской госпитализированы 53-летняя женщина и двухлетний мальчик. Информация о взрыве поступила в полицию около 9:30. Женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом рваная рана бедра, мальчика - рваная рана правой надбровной области.