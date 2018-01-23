В Киеве парень выбросился с 16 этажа (фото)
12:10, 23 января 2018Происшествия
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Предварительная причина смерти парня в одном из районов столицы — самоубийство.
Данные о погибшем уточняются / фото informator.ua
Поздно ночью 23 января в Деснянском районе Киева парень выбросился из окна 16-этажки.
Труп парня обнаружили прямо у входа в третий подъезд на улице Радунская, 18 а, передает "Информатор".
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О произошедшем врачам скорой помощи сообщили родители погибшего. Именно они и вызвали к месту инцидента полицию и следственно-оперативную группу.
По сообщению правоохранителей, данные о погибшем в настоящий момент уточняются. Полиция общается с родственниками парня в их квартире.
Как сообщал УНИАН, в Днепре 16 января молодой человек выбросился из окна 9-го этажа лестничной клетки. Погибшим оказался 27-летний местный житель.
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