Ужасная авария в Лос-Анджелесе: украинская модель осталась парализованной после операции

Украинская модель Елизавета Кузьменко, которая попала в страшную аварию в Лос-Анджелесе, осталась парализованной ниже шеи. Девушке сделали несколько операций, но восстановить нервные связи не удалось, передает ТСН.

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"Лиге Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но шестой и седьмой позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама", - написала блогер Божена Рынска.

Накануне сообщалось, что перед операцией девушка вышла из комы.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло в новогоднюю ночь. Со слов полиции, пьяный водитель врезался в такси. В автомобиле ехали три украинки и американец российского происхождения, продюсер Юджин Эфуни. Он получил сложные травмы и находится в коме.