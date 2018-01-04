Дочь Ноздровской указала на новых возможных подозреваемых в убийстве мамы

Бывшего мужа сестры погибшей под Киевом Ирины Ноздровской Максима Сапатинского и его окружение также стоит проверить на возможную причастность к убийству юристки. Об этом заявила дочь погибшей Анастасия.

"Версия о Сапатинском мне тоже кажется подозрительной. Его интересы в суде представляла Наталья Солоп. Мама рассказывала, что общалась с братом ее мужа. Он сообщил, что Солоп выбросила его брата с 8-го этажа, чтобы получить квартиру. Этот человек просто неадекватный. Она также угрожала маме, у нее тоже есть такие друзья, что могли пойти на это", - рассказала девушка в эфире ОбозTV.

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Эти подозрения она подкрепила конкретной вопиющей историей вокруг племянника, за которого "воевала" в судах Ирина.

"Был случай, когда она и друзья Сапатинских ворвались к нам в дом, когда у нас был Матвей. Он был на лечении, все было законно. Отец десять дней "ни ответа, ни привета", не звонил, не писал, не интересовался ребенком, а потом ворвались в дом и при -10 градусах мороза забрали ребенка в одной маечке", - рассказала она.

Сейчас на Сапатинского открыто уголовное производство за невыполнение решения суда, которым родственники его погибшей жены (сестры Ирины Ноздровской – Ред.) имели право видеться с мальчиком.

"11 января должно быть заседание суда, и мне кажется, что они тоже могут быть в этом замешаны", - добавила она.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

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Как сообщили активисты, тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской она умерла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

В то же время в Вышгородском суде заявили, что судья Сергей Куприенко, который является дядей Россошанского, с мая 2017 освобожден Высшим советом правосудия в связи с подачей заявления об отставке.