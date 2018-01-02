Адвокат об убийстве Ноздровской: Россошанские – очень шикарная ширма

Дочке и родителям убитой правозащитницы Ирины Ноздровской предоставят государственную охрану. Об этом активисты договорились с руководителем управления полиции Киевщины Дмитрием Ценовым.

Информацию относительно охраны Громадскому радио подтвердил бывший адвокат Ирины Ноздровской Анатолий Худяков, который теперь будет представлять интересы семьи погибшей. Худяков рассказал об угрозах, которые поступали Ирине.

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«В отношении дочери был вообще совершен акт насилия — ее избили друзья Дмитрия Россошанского, который сейчас находится на мере пресечения в СИЗО. То есть, она была избита, но это было раньше — год назад ее избили. А сегодня угрозы, насколько мне было известно, были и от отца Россошанского — он говорил матери, что она скоро похоронит вторую дочку. И угрозы были... (это зафиксировано на видео и, думаю, что есть в общем доступе, по крайней мере, я видел это на YouTube) есть угрозы от человека, который находился на заседании суда 27 декабря в Апелляционном суде Киевской области, который говорил в адрес Ирины, что она будет бояться ходить по ночам», — сказал адвокат.

Как зовут человека, который угрожал Ноздровской на судебном заседании 27 декабря, Худяков не знает. В зале суда он сидел на стороне защиты Дмитрия Россошанского. Однако, эти угрозы были скорее эмоциональными и не направленными на какое-то конкретное действие, считает адвокат.

«Я с Россошанским работаю уже два года, и я бы сказал, что это могло быть более эмоционально, чем событийно. Как сказал Андрей Федур в Фейсбуке, что не того уровня люди, чтобы организовать, например, это убийство. Я не исключал бы, что Россошанские — очень шикарная ширма...»

Рассказывая о заседании 27 декабря по делу о ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской, Худяков пояснил, что на одном из заседаний Апелляционного суда защита подала ходатайство о применении акта о помиловании, но суд отложил решение этого вопроса.

«Суд апелляционной инстанции в рамках своих полномочий отменил решение суда первой инстанции и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции с основанием существенного нарушения уголовно-процессуального закона», — сказал Худяков.

Дмитрий Россошанский будет находиться под стражей 60 суток.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.