В Киеве на Выдубичах горят МАФы (видео)

В Киеве возле автостанции "Выдубичи" загорелись МАФы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает портал "Киев Оперативный".

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На месте работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На данный момент никакой информации о возможных пострадавших не поступало.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Киеве на ул. Светлицкого 30/20 горели МАФы. Причины возгорания были неизвестны, информации о жертвах не поступало.