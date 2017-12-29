В Киеве на Выдубичах горят МАФы (видео)
21:17, 29 декабря 2017
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На данный момент информации о пострадавших в результате пожара нет.
В Киеве возле автостанции "Выдубичи" загорелись МАФы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает портал "Киев Оперативный".
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На месте работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На данный момент никакой информации о возможных пострадавших не поступало.
Как сообщал УНИАН, 28 октября в Киеве на ул. Светлицкого 30/20 горели МАФы. Причины возгорания были неизвестны, информации о жертвах не поступало.
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