Пьяный украинец в Германии протаранил патрульное авто: погиб полицейский

В Германии украинец за рулем грузовика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль патрульной полиции.

В результате аварии погибла сотрудница полиции, двое ее коллег получили тяжелые травмы, сообщает DW со ссылкой на dpa.

Как сообщает издание, пьяного дальнобойщика заметили еще на территории Нидерландов.

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"Один из водителей предупредил полицию, поэтому в Германии патрульный автомобиль ожидал грузовик на автобане A61 вблизи города Фирзен. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Однако грузовик понесло и он на полной скорости врезался в патрульный автомобиль, протащив его 200 метров", - говорится в сообщении.

23-летняя сотрудница полиции, которая сидела на заднем сидении машины, погибла на месте.

Водитель грузовика, гражданин Украины, остался невредимым, отмечает издание. Содержание алкоголя у него в крови составило более 2 промилле, что превышает норму более чем в 10 раз.