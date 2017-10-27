"Интерпол" рекомендовал странам-участницам игнорировать запросы России

Центральное бюро «Интерпола» направило предупреждение всем странам-членам международного полицейского союза о том, что Россия в одностороннем порядке не имеет права использовать каналы организации для преследования собственных целей, посоветовав игнорировать запросы российских властей. Об этом сообщает "Голос Америки".

Правоохранительные ведомства также были уведомлены о том, что «Интерпол» заблокировал запрос Москвы на арест британского бизнесмена – основателя фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера.

Как заявил агентству Bloomberg сам финансист, в четверг он получил письмо от Комиссии «Интерпола» по проверке данных, в котором сообщалось, что запрос Москвы о внесении Браудера в список особо разыскиваемых лиц отклонен.

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«Самое главное – они проинформировали все страны-участницы о том, что не нужно обращать внимания на любые запросы, касающиеся меня и исходящие из России», – сказал бизнесмен.

17 октября этого года российское отделение «Интерпола» в одностороннем порядке внесло имя предпринимателя в список разыскиваемых международных преступников.

В 2013 году Тверской суд Москвы заочно признал Билла Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Еще одно уголовное дело по тому же обвинению было завершено в России в феврале 2017 года. В том же месяце Тверской суд по ходатайству следствия санкционировал его арест.

В последние годы бизнесмен вел кампанию по введению международных санкций против российских чиновников, виновных в нарушениях прав человека. В результате, в том числе, и его усилий в США и еще нескольких странах мира были приняты законы, вводящие визовые и финансовые ограничительные меры против ряда представителей российских властей.

УНИАН сообщал, что Россию заподозрили в злоупотреблении системой Интерпола. В Европе все чаще выражают озабоченность из-за использования красных предупреждений авторитарными лидерами, которые таким образом хотят расправиться со своими критиками.