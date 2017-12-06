Митингующие заявили о 10 пострадавших в результате штурма палаток Саакашвили под Радой

08:46, 06 декабря 2017
Происшествия
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Силовики штурмовали лагерь с трех сторон, отмечается, что пострадавшие есть и среди протестующих, и среди полиции.

Саакашвили в палаточном городке пока нет / фото Страна

В результате столкновений полиции с протестующими пострадали около 10 человек. Об этом сообщили медики палаточного городка, передает Hromadske.

Депутат от «Самопомочи» Егор Соболев, который также находится на митинге, сообщил, что пострадавшие есть и среди протестующих, и среди полиции. Соболев рассказал, что силовики штурмовали лагерь с трех сторон.

Самого Саакашвили по состоянию на 7:00 в палаточном городке не было.

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Как сообщал УНИАН, в Мариинском парке состоялась попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.

Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор. В ответ люди начали бить их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.

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Новость в сюжете: Задержание Саакашвили
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