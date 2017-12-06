Полиция совершила попытку штурма палаточного городка под Радой: произошли стычки, есть пострадавшие (фото, видео)

В Мариинском парке произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили. Об этом сообщает "Украинская правда".

Около 6:00 правоохранители провели попытку штурма части палаток в Мариинском парке. Среди соратников Саакашвили есть пострадавшие.

Отмечается, что протестующие укрепляют баррикады и сносят шины к палаточному городку. Нардеп Семен Семенченко раздает инструкции самообороне палаточного городка.

Читайте такжеВ США прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили

Сейчас известно, что Саакашвили - в гостинице "Киев" под охраной.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто.

Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Читайте такжеУ Саакашвили заявляют, что он не планирует приходить на допрос

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Прокуратура открыла уголовное производство о препятствовании народными депутатами действиям правоохранителей, которые задерживали Саакашвили.

Позже, во время выступления в ВР, Луценко заявил, что следствие даст оценку действиям восьми народных депутатов в деле побега Саакашвили. По словам генпрокурора, среди них - действующие народные депутаты Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко и Виктор Чумак.