В Киевской области офицер "под кайфом" ударил солдата кувалдой по голове

В Киевской области офицер одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в состоянии наркотического опьянения ударил кувалдой по голове срочника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, 27 ноября группа военнослужащих срочной службы выполняла ремонтные работы в многоцелевом классе штаба воинской части. Ответственным за проведение работ был назначен вышеупомянутый офицер.

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Около 11.00 старший лейтенант кувалдой умышленно нанес удар по голове солдату, который сидел на полу. Срочник потерял сознание. После оказания солдату первой медицинской помощи его срочно доставили в одно из ближайших медицинских учреждений Киевской области.

При этом установлено, что офицер и солдат находились в состоянии наркотического опьянения.

Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, вчера в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.