На Тернопольщине полицейские нашли 19-летнюю девушку, которую родственники искали двое суток.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 27 ноября в Тернопольское отделение полиции обратился житель села Острив Тернопольского района.

Мужчина сообщил, что его дочь еще 25 ноября ушла из дома родственников и не вернулась.

Сотрудники полиции разыскали девушку. Оказалось, что пока взволнованные родители искали дочь, она отдыхала с друзьями. Преступных проявлений в отношении девушки полиция не установила.