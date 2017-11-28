На Тернопольщине полицейские нашли 19-летнюю девушку, которую родственники искали двое суток
15:23, 28 ноября 2017Происшествия
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Мужчина сообщил, что его дочь еще 25 ноября ушла из дома родственников и не вернулась.
Преступных проявлений в отношении девушки полиция не установила / УНИАН
На Тернопольщине полицейские нашли 19-летнюю девушку, которую родственники искали двое суток.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 27 ноября в Тернопольское отделение полиции обратился житель села Острив Тернопольского района.
Мужчина сообщил, что его дочь еще 25 ноября ушла из дома родственников и не вернулась.
Сотрудники полиции разыскали девушку. Оказалось, что пока взволнованные родители искали дочь, она отдыхала с друзьями. Преступных проявлений в отношении девушки полиция не установила.
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