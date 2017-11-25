В Винницкой области совершили попытку нападения на военный объект - командование Воздушных сил ВСУ

В Винницкой области вечером 24 ноября совершили попытку нападения на объект, который находится на территории воинской части. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что часовой Винницкого гарнизона "четкими и решительными действиями предотвратил нападение неизвестных лиц на военный объект, оперативно сообщив о нарушителях в караульное помещение".

"В считанные минуты на помощь часовому прибыла оперативная группа усиления", – говорится в сообщении.

Злоумышленники сбежали. Силовики организовали их розыск.

"Жертв и раненых со стороны военнослужащих военной части нет, оружие и боеприпасы в наличии", – отметили в пресс-службе.