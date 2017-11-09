В Одессе суд оставил под домашним арестом и.о. командира воинской части, который не отреагировал на захват ее земли

Апелляционный суд Одесской области оставил под круглосуточным домашним арестом временно исполняющего обязанности командира воинской части, подозреваемого в неприменении оружия во время вторжения застройщиков на территорию аэродрома «Школьный», за что был задержан 1 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, сегодня, 8 ноября, в судебном заседании рассмотрена апелляционная жалоба адвоката на постановление Приморского районного суда Одессы от 2 ноября об избрании подозреваемому вышеназванной меры пресечения сроком на 2 месяца.

Читайте такжеКомпания "Сити-центр" объявила о желании урегулировать конфликт с военными в Одессе

«Григорашенко С. Л., который временно исполнял обязанности командира воинской части, дислоцирующейся на территории военного аэродрома «Школьный», подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 426 УК Украины, то есть, в бездействии военной власти, что повлекло тяжкие последствия в условиях особого положения. И именно - при попытке захвата территории указанной воинской части», - сообщили в суде.

Сегодня во время апелляционного рассмотрения защитник настаивал на отмене домашнего ареста в связи с «отсутствием в действиях Григорашенко состава преступления». В частности, адвокат утверждал, что конфликт, который произошел на границе территории воинской части и который связан со спором вокруг земельного участка, в настоящее время почти исчерпан.

Однако, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Одесской области установила: суд первой инстанции обоснованно указал на наличие подозрения, выдвинутого подозреваемому, а также согласилась с выводами следствия о наличии рисков, которые дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может воспрепятствовать объективному расследованию. В связи с этим в удовлетворении апелляционной жалобы отказано, решение следственного судьи Приморского райсуда Одессы оставлено без изменений.

Как сообщал УНИАН, 29 октября командование Воздушных сил ВСУ заявило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах предприняли попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571. Позже было заявлено, что эти граждане, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра City Center, заняли часть военного аэродрома «Школьный», сославшись на разрешение Одесского горсовета. По словам начальника Южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрия Доброва, группа неизвестных с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический, таким образом, они «незаконно на 20 соток изменили земельный участок» аэродрома.

В то же время советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил: неизвестные - «обычные строители», которые начали работы возле военного объекта. Также он утверждал, что у застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления, а все, что происходит, - «обычный строительный процесс без насилия и «титушек».

Военной прокуратурой Одесского гарнизона открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 418 УК (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода). Исполняющего обязанности командира воинской части и контрактника-постового задержали. Обоим суд установил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. На момент задержания вио командира исполнял эти обязанности один день.