В Днепре задержали директора фирмы за уклонение от налогов при разработке системы е-декларирования

В аэропорту города Днепр вчера поздно вечером проведены следственные действия и в дальнейшем задержан директор эстонской компании Apolineja OU.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Читайте такжеВ НАПК сообщили, что реестр е-деклараций не работает из-за большого количества посещений

"Как выяснила прокуратура Киевской области, бывший директор компании “Миранда” Юрий Новиков заключил договор с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), согласно которому "Миранда" обязывалась разработать программное обеспечение для системы е-декларирования», - сообщила Сарган.

По данным прокуратуры, получив средства от ПРООН, Новиков с целью уклонения от уплаты налогов заключил договора с компанией Apolineja OU, в которые внес заведомо ложные сведения относительно разработки ПО для системы е-декларирования.

Далее Новиков перечислил 140 тысяч долларов, полученных от ПРООН, на банковский расчетный счет Apolineja OU.

«Сейчас директор эстонской компании задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следственные действия продолжаются», - говорится в сообщении.