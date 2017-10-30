В Киеве авто провалилось под асфальт (фото)

В Киеве на повороте с улицы Уманской к дому на Чоколовском бульваре, 42а, под авто провалился асфальт. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Читайте такжеАвария в Харькове: из-под земли бьет 15-метровый "фонтан" (видео)

"Сегодня утром. "Чудесное" начало отопительного сезона продолжается... Вымыло асфальт - и авто провалилось", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в Соломенском районе Киева на Караваевых дачах на ул. Ушинского прорвало теплотрассу. Из-за прорыва трубы не было ни горячей воды, ни отопления. Позже коммунальщики начали ликвидировать последствия ЧП.