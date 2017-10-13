На Львовщине водителя раздавил его же собственный грузовик

В Стрыйский отдел полиции 12 октября поступило сообщение из районной больницы о том, что на территории пункта приема металлолома произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, 49-летний местный житель ремонтировал автомобиль «МАЗ». Во время выполнения работ грузовик по неизвестным причинам покатился и совершил наезд на мужчину. Травмы, нанесенные ему, оказались несовместимы с жизнью.

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Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Совершение данного правонарушения наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.