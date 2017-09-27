Пожар в Калиновке: оповещены 25 тысяч жителей в 10-километровой зоне

В районе пожара на складе боеприпасов в Калиновке, а также в ближайших селах было оповещено около 25 тыс. человек. Об этом сообщает МВД Украины в своем Twitter.

"Калиновка: Осуществлено оповещения около 25 тыс. жителей города и населенных пунктов в 10 км зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижев)", - говорится в сообщении.

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Напомним, пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области начался около 22:00 26 сентября. По тревоге подняты все силы службы, в том числе, и руководство. Также по тревоге подняты полицейские Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Как сообщили в ГСЧС (по состоянию на 01:00) пострадавших в результате взрывов и пожара нет.