В Николаевской области загорелась боевая машина во время бригадных учений вблизи пгт. Веселиново. Об этом в Facebook сообщает 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

«Сегодня в одном из подразделений бригады, которые выполняли учебно-боевые задачи в ходе бригадных учений, во время марша в районе пгт. Веселиново Николаевской области произошло возгорание боевой машины – самоходной артиллерийской установки», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что возгорание сразу же локализовали, человеческих потерь нет, угрозы гражданскому населению отсутствуют.

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«Точные причины пожара и объем нанесенного ущерба выясняются, проводится служебное расследование. На месте работают представители военной прокуратуры, ГСЧС. Начато следствие», - говорится в сообщении.

Подразделения бригады продолжают выполнять учебно-боевые задачи в плановом режиме.

Как сообщал УНИАН ранее, украинские Военно-Морские Силы осуществили паромную переправу и взяли под охрану и оборону важные объекты.

«Эта операция прошла в рамках командно-штабных учений «Непоколебимая устойчивость-2017»... силы (войска) осуществили в одном из портов выгрузки подразделений морской пехоты с среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко». Кроме того, морские пехотинцы провели тактические учения с охраны и обороны портов с привлечением артиллерийских подразделений», - говорилось в сообщении.