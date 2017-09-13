Украинские ВМС осуществили паромную переправу и взяли под охрану и оборону важные объекты

Украинские Военно-Морские Силы сегодня осуществили паромную переправу и взяли под охрану и оборону важные объекты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

«Эта операция прошла в рамках командно-штабных учений «Несокрушимая устойчивость-2017». Сегодня, 13 сентября, силы (войска) осуществили в одном из портов выгрузки подразделений морской пехоты со среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко». Кроме того, морские пехотинцы провели тактические учения по охране и обороне портов с привлечением артиллерийских подразделений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня же морские пехотинцы во взаимодействии с инженерными войсками Сухопутных войск, Воздушными силами ВСУ преодолели водную преграду - Белгород-Днестровский лиман - с применением паромной переправы. За действиями наблюдали начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко и командующий Военно-Морских Сил вице-адмирал Игорь Воронченко.

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«Морская пехота в ходе этих учений выполняет свойственные ей функции, в частности, преодолевает водные преграды, захватывает объекты, защищает важные объекты инфраструктуры - порты, мосты, коммуникации и т.п. Так, проведена паромная переправа одного из подразделений морской пехоты, а перед тем десантно-штурмовые группы захватили и удерживали плацдарм. Я доволен действиями подразделений», - отметил Воронченко.

Кроме того, корабельная, береговая и авиационная компоненты ВМС выполняют ряд поставленных задач в море, на суше и в воздухе. Корабельно-катерный состав провел обучение по блокированию судоходных каналов, по противоминной обороне, осуществил перевозку в интересах обеспечения действий морской пехоты, прикрывал участки форсирования речных переправ, охранял и защищал пункты базирования, проводил мероприятия по недопущению блокирования портов.

Береговые подразделения осуществляли противоподводнодиверсионную оборону особо важных объектов, обеспечивающих охрану и оборону портов, пунктов управления. Подразделения морских пехотинцев выдвинулись в район выполнения задач комбинированным способом.