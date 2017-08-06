В Днепре в результате взрыва гранаты в многоэтажке погиб мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, сообщение о взрыве в доме на вул. Тепличной поступило в субботу, 5 августа, в 19.00.

«Предварительная причина трагедии - взрыв гранаты Ф-1», - отметили в полиции.

В результате взрыва погиб 61-летний хозяин квартиры. Его жена, которая тоже была в квартире, не пострадала.

Обстоятельства происшествия будут выяснены в рамках досудебного расследования.