В Днепре в результате взрыва гранаты в многоэтажке погиб мужчина
11:17, 06 августа 2017Происшествия
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Обстоятельства происшествия будут выяснены в рамках досудебного расследования.
В днепровской квартире взорвалась граната / фото ГУ Нацполиции в Днепропетровской обл
В Днепре в результате взрыва гранаты в многоэтажке погиб мужчина.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, сообщение о взрыве в доме на вул. Тепличной поступило в субботу, 5 августа, в 19.00.
«Предварительная причина трагедии - взрыв гранаты Ф-1», - отметили в полиции.
В результате взрыва погиб 61-летний хозяин квартиры. Его жена, которая тоже была в квартире, не пострадала.
Обстоятельства происшествия будут выяснены в рамках досудебного расследования.
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