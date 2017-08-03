В Днепре разоблачили "реабилитационное учреждение", в котором незаконно удерживали 11 человек

В Днепре 2 августа правоохранители 2 августа разоблачили так называемое реабилитационное заведение, в котором незаконно удерживали 11 человек. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, в помещении частного дома, которое почти не приспособлено для проживания, якобы проводился курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости.

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Во время осмотра места происшествия правоохранителями установлено пребывания в доме 30 человек, 11 из которых находились там против собственной воли. Отмечается, что указанное помещение использовалось одним из благотворительных фондов на основании договора аренды.

Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту незаконного лишения свободы 11 человек (ч. 1 ст. 146 УК Украины). Следователями устанавливаются обстоятельства, при которых потерпевшие попали в центр, условия их содержания, основания пребывания в учреждении, а также применение к ним физического или психологического насилия. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, недавно был освобожден украинец, который провел 17 лет в рабстве на животноводческой ферме в Азербайджане.