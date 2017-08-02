В центре Киева вооруженные грабители похитили 5 миллионов гривень, введен план "Перехват"

В Киеве на бульваре Леси Украинки, 24, вооруженные преступники совершили ограбление двух мужчин, которые собирались обменять 5 миллионов гривен в пункте обмена валют. Введен план "Перехват" по задержанию автомобиля Audi А4 серебристого цвета, в котором скрылись злоумышленники. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил Андрей Дуброва, начальник Печерского управления Нацполиции Киева.

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"Два человека пытались обменять средства на сумму 5 млн грн., во время операции на них было совершено разбойное нападение. Три человека с оружием завладели их средствами. В больницу они (потерпевшие, - ред.) не обращались, имеющихся телесных повреждений не имеют. Откуда у них эти деньги, устанавливаем. Заявление они подали через полтора часа после совершения данного преступления", - сообщил Дуброва.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева неизвестные в масках похитили у мужчины сумку с 2 миллионами гривень. Потерпевший сообщил, что когда он находился в своем автомобиле, к нему подбежали трое неизвестных в масках и забрали сумку с деньгами.