В Одесской области задержали 20-летнего молдаванина, который разыскивается Интерполом

В Одесской области задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом за преступления, совершенные в Австрии.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении государственной пограничной службы Украины, пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Молдовы 1 августа в пункте пропуска «Табаки».

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Отмечается, что 20-летний мужчина разыскивается правоохранителями Австрии. Он подозревается в совершении ограбления и участии в организованной преступной группе.

О данном факте пограничники сообщили в Укрбюро Интерпола и Болградское отделение Национальной полиции. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейших правовых действий.