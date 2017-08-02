В Одесской области задержали 20-летнего молдаванина, который разыскивается Интерполом
Он подозревается в совершении грабежа и участия в организованной преступной группе в Австрии.
В Одесской области задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом за преступления, совершенные в Австрии.
Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении государственной пограничной службы Украины, пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Молдовы 1 августа в пункте пропуска «Табаки».
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Отмечается, что 20-летний мужчина разыскивается правоохранителями Австрии. Он подозревается в совершении ограбления и участии в организованной преступной группе.
О данном факте пограничники сообщили в Укрбюро Интерпола и Болградское отделение Национальной полиции. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейших правовых действий.