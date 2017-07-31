Разгромленное кафе в Киеве с людьми внутри: погром устроили "титушки" (фото, видео)

В ночь на понедельник, 31 июля, в Киеве на улице Заболотного неизвестные разгромили афе, в котором питались водители маршрутных микроавтобусов.

Как сообщил владелец помещения, погром начался около половины четвертого утра, туда приехали около 20-30 "титушок" в черном, также прибыл бульдозер, передает ТСН.

На момент нападения в помещении находились четверо человек, несмотря на которых, бульдозер начал разрушать кафе. По словам владельца, это уже не первая попытка раздробить его собственность.

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"Мне позвонили ночью и сообщили, что началось нападение на мое помещение, которое находится в частной собственности. Первые попытки захвата были два месяца назад, тогда было составлено заявление в прокуратуру. Несмотря на то, что все необходимые документы были им представлены, 20 июля была повторная попытка захвата помещения, ее было отбито", - рассказал собственник помещения, член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко.

Молодые люди в ходе конфликта заявили, что действуют якобы от КП "Киевблагоустройство", и что техника также принадлежит коммунальному предприятию, однако никаких документов предоставить не смогли. Так же не показали документы, которые бы предоставляли им разрешение на снос помещения.

Владелец кафе уверен, что инициировала погром компания-застройщик, которая строит многоэтажку вплотную к его помещения. Вроде и раньше поступали угрозы от их представителей. Предварительно свои убытки Артеменко оценивает в 250 тысяч гривень.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве по вул. Заболотного, 15д, застройщик с помощью спецтехники начал демонтаж фастфуда с посетителями внутри.