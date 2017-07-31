Служащие госпредприятия разворовали 3,5 миллиона на махинациях с углем - полиция

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины, совместно со Службой безопасности, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры разоблачили служащих госпредприятия в хищении 3,5 млн грн на махинациях с углем. Об этом сообщает Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Отмечается, что, злоупотребляя служебным положением, злоумышленники занижали стоимость и характеристики угольной продукции, что нанесло ущерб государству на почти 3,5 млн гривен.

«В период с середины 2016 служащие одного из государственных предприятий занижали качественные характеристики и стоимость угольной продукции, после чего реализовывали ее на подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности. В дальнейшем уголь сбывался на предприятия с реальными качественными показателями по рыночным ценам, а полученные средства сообщники переводили в наличные через конвертационные центры и присваивали», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСМИ рассказали, как должностные лица разворовали 24 миллиона на Житомирском бронетанковом заводе

В сообщении сказано, что следователи провели санкционированные обыски на территории Львовской, Ривненской и Николаевской областей, а также города Киева. По их результатам изъяты документы и вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность должностных лиц.

В рамках начатого уголовного производства по ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, изъятые документы направлены для проведения всех необходимых экспертиз. Следствие по делу продолжается.

За совершение данного правонарушения злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее чиновников "Лисичанскугля" уличили в хищении почти 2 тысяч тонн угля.