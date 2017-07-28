В Днепре на Аллее памяти героев АТО неизвестные повредили стенды с фотографиями погибших

В Днепре сегодня ночью на Аллее памяти героев АТО неизвестные злоумышленники повредили стенды с фотографиями погибших.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, злоумышленники сорвали десятки фотографий погибших и разбросали по земле.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изучаются видеоматериалы с камер наружного наблюдения. В ближайшее время материал будет зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований предварительно по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.