В Днепре на Аллее памяти героев АТО неизвестные повредили стенды с фотографиями погибших
12:20, 28 июля 2017Происшествия
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Злоумышленники сорвали десятки фотографий погибших и разбросали их по земле.
Злоумышленники сорвали десятки фотографий погибших и разбросали их по земле / фото facebook.com/ PoliceDniproRegion
В Днепре сегодня ночью на Аллее памяти героев АТО неизвестные злоумышленники повредили стенды с фотографиями погибших.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, злоумышленники сорвали десятки фотографий погибших и разбросали по земле.
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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изучаются видеоматериалы с камер наружного наблюдения. В ближайшее время материал будет зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований предварительно по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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