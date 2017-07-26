Перекрыла дорогу и пыталась протаранить авто: скандальная блондинка Света на Range Rover устроила гонки на Печерске (фото, видео)

25 июля в 21:50 в "Царском селе" на Печерске скандальная блондинка Цыбулина Светлана, бывшая жена работника ГПУ Игоря Цыбулина, устроила гонки на Range Rover. Об этом на своей странице в Facebook сообщил водитель Артем Мостовой.

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По его словам, Цыбулина якобы в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения угрожала ему за остановку на одной из улиц.

"Сначала она перекрыла дорогу, потом пыталась протаранить мое авто. В тот момент подъехал, как оказалось позже, сосед этой неадекватной, который сказал, что она всегда так себя ведет, нужно вызывать копов", - рассказал Мостовой.

Для своей безопасности мужчина решил отъехать от Цыбулиной, но она, по его словам, устроила гонки, пытаясь своим внедорожником протаранить его автомобиль.

"Увлекшись погоней, она не заметила, как приехала прямо к Печерскому отделению полиции, где и была задержана. Прав она лишена по ст. 130 и уехала домой с драйвером, но надолго ли?" - пишет Мостовой.

Ранее Светлану Цыбулину задерживали за парковку белого Range Rover на пешеходном переходе на ул. Шелковичной в Киеве. После задержания владелица авто в грубой форме отказалась предоставлять полицейским документы на автомобиль и оплатить штраф, после чего правоохранители забрали женщину в участок. "Моя сумка стоит дороже, чем весь ваш участок", - заявляла женщина в наручниках и нецензурно ругала полицейских.