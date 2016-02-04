Скандальная блондинка с сумкой "дороже, чем райотдел" оказалась родственницей прокурора ГПУ - журналист

Как выяснили журналисты, автомобиль с таким номером записан на Валентину Кривулю, 1939 г.р., сообщает Bihus.info.

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Отмечается, что после задержания владелица авто в грубой форме отказалась предоставлять полицейским документы на автомобиль и оплатить штраф, после чего правоохранители забрали женщину в участок. "Моя сумка стоит дороже, чем весь ваш участок", - заявляла женщина в наручниках и нецензурно ругала полицейских.

Вскоре, согласно сообщению, пресс-секретарь Киевского городского совета Ирина Золотарь в ФБ назвала имя нарушительницы – на видео зафиксирована адвокат Светлана Цибулина.

Как отмечается, по одному адресу с Кривулей - на улице Мира, 7 - зарегистрировано и авто Цибулина Игоря Владимировича. "Человек с таким ФИО с 2008 года занимал должность старшего прокурора отдела надзора за соблюдением законов при осуществлении внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

По данным журналиста, Светлана Цибулина является соучредителем ряда юридических компаний, одна из которых Адвокатское объединение "Юридическая фирма "DE JURE". При регистрации этой фирмы в 1999 году Цибулина также указала адрес регистрация тезки прокурора ГПУ.