Микроавтобус и грузовик "раздавили" легковушку под Львовом - трое погибших

09:04, 25 июля 2017
Происшествия
667

Большие машины просто раздавили легковушку - от нее почти ничего не осталось.

Вследствие ДТП погибли трое людей / фото censor.net.ua

Трое молодых мужчин погибли, еще четверо человек попали в больницу после тройного ДТП возле Львова. Как сообщается в сюжете ТСН.Утро, на кольцевой дороге вблизи села Чишки столкнулись три попутные автомобили.

Читайте такжеНа Николаевщине в страшной аварии погибла прокурор

Микроавтобус ударил легковушку ВАЗ и толкнул ее в грузовик, ехавший впереди. Большие машины просто раздавили машину - от легковушки почти ничего не осталось. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Еще один пассажир умер в больнице.

Также с различными травмами госпитализировали минимум четырех человек из других автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 24 июля на Львовщине перевернулась фура, водитель и пассажир в результате аварии получили телесные повреждения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП на Львовщине#тройное ДТП