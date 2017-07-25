Микроавтобус и грузовик "раздавили" легковушку под Львовом - трое погибших
Большие машины просто раздавили легковушку - от нее почти ничего не осталось.
Трое молодых мужчин погибли, еще четверо человек попали в больницу после тройного ДТП возле Львова. Как сообщается в сюжете ТСН.Утро, на кольцевой дороге вблизи села Чишки столкнулись три попутные автомобили.
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Микроавтобус ударил легковушку ВАЗ и толкнул ее в грузовик, ехавший впереди. Большие машины просто раздавили машину - от легковушки почти ничего не осталось. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Еще один пассажир умер в больнице.
Также с различными травмами госпитализировали минимум четырех человек из других автомобилей.
Как сообщал УНИАН, 24 июля на Львовщине перевернулась фура, водитель и пассажир в результате аварии получили телесные повреждения.