Микроавтобус и грузовик "раздавили" легковушку под Львовом - трое погибших

Трое молодых мужчин погибли, еще четверо человек попали в больницу после тройного ДТП возле Львова. Как сообщается в сюжете ТСН.Утро, на кольцевой дороге вблизи села Чишки столкнулись три попутные автомобили.

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Микроавтобус ударил легковушку ВАЗ и толкнул ее в грузовик, ехавший впереди. Большие машины просто раздавили машину - от легковушки почти ничего не осталось. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Еще один пассажир умер в больнице.

Также с различными травмами госпитализировали минимум четырех человек из других автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 24 июля на Львовщине перевернулась фура, водитель и пассажир в результате аварии получили телесные повреждения.