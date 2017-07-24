На Винниччине участник АТО погиб при взрыве гранаты в частном доме

В Винницкой области в результате взрыва гранаты в частном доме погиб 48-летний участник анти-террористической операции (АТО). Об этом сообщает полиция области в Facebook.

"24 июля 2017 в городе Погребище в частном доме местного жителя произошел взрыв, в результате которого погиб 48-летний хозяин. Предварительно установлено, что к трагедии привело неосторожное обращение владельца дома с взрывоопасным предметом", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, около 11:00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в ее доме произошел взрыв, в результате которого погиб ее сожитель. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и службы быстрого реагирования. В то время, когда женщина находилась на кухне, в комнате раздался взрыв.

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Сообщается, что мужчина год прослужил в зоне АТО. После демобилизации жил с матерью и гражданской женой. О том, что в доме были взрывоопасные предметы женщины не знали. Изъятые с места происшествия металлические обломки направлены на экспертизу.

Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвалась граната РГД-5. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождения взрывоопасного предмета.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной отметкой "несчастный случай").

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