Полиция опубликовала видео с места убийства россиянина, которого расстреляли возле ТРЦ в Киеве

Полиция Киева опубликовала видео с места убийства россиянина, которого расстреляли из автомата возле ТЦ "Проспект" рядом с метро "Черниговская". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас правоохранители отрабатывают все версии и мотивы преступления, а также продолжается комплекс мероприятий, направленных на задержание злоумышленников.

Читайте такжеВ Харькове неизвестные зарезали таксиста и оставили его тело на заднем сиденье авто (фото)

Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F321428301246281%2Fvideos%2F1378170012238766%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

Как сообщал УНИАН, вечером в среду, 19 июля, в Киеве на паркове торгово-развлекательного центра "Проспект" возле станции метро "Черниговская" убили человека: неизвестные расстреляли мужчину из автомата. Убитым оказался уроженец РФ, который сбежал в Украину, чтобы избежать наказания за убийство.