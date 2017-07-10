Жители разрушенного взрывом дома в Киеве отрицают версию бытового газа. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Бытовой газ - основная версия, которую называют спасатели, однако жильцы дома в такую версию не верят, так как запаха газа никто не слышал.

Среди причин называют строительство нового здания по соседству.

Читайте такжеВ ГСЧС уточнили, что во время взрыва в жилом доме в Киеве пострадали шесть человек

Специалисты сообщили жильцам, что причиной взрыва стало неаккуратное обращение с газовыми приборами, однако они в это не верят.

Уточненные данные экспертизы станут известны только через неделю.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в 13.35 произошел взрыв в жилом доме возле станции метро «Голосеевская». По предварительной информации правоохранительных органов, в здании мог взорваться газ. Причины выясняются. В результате взрыва погибли два человека и пострадали шестеро. Полиция по факту взрыва открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.