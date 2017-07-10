В Харькове мужчина прыгнул под поезд в метро

Машинист электропоезда, заходящего на станцию, увидел прыгнувшего на путь мужчину и применил экстренное торможение, передает 057.ua.

Читайте такжеВ метро Киева девушка упала на рельсы: потеряла часть правой ноги и сломала плечо - СМИ

ЧП произошло на станции "Ботанический сад" сегодня около 9 утра.

"С контактного рельса было снято напряжение. Благодаря оперативным и профессиональным действиям работников метро удалось избежать трагедии. 9:13 - напряжение подано, движение на линии восстановлено", - сообщили в пресс-службе метрополитена.