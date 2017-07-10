В Харькове мужчина прыгнул под поезд в метро
15:08, 10 июля 2017Происшествия
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Мужчина не погиб, и движение поездов было восстановлено вскоре после инцидента.
Трагедию удалось предотвратить / Фото metro.kharkov.ua
Машинист электропоезда, заходящего на станцию, увидел прыгнувшего на путь мужчину и применил экстренное торможение, передает 057.ua.
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ЧП произошло на станции "Ботанический сад" сегодня около 9 утра.
"С контактного рельса было снято напряжение. Благодаря оперативным и профессиональным действиям работников метро удалось избежать трагедии. 9:13 - напряжение подано, движение на линии восстановлено", - сообщили в пресс-службе метрополитена.
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