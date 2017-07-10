Форсаж по-киевски: в столице автомобиль завис над мостом (фото)

В Киеве на Теремках водитель (гражданин Голландии) на авто Chery ехал на высокой скорости со стороны Столичного шоссе к Академгородку и на путепроводе якобы уснул за рулем. ЧП случилось около четырех часов утра в воскресенье, пишет "Сегодня".

Машина потеряла управление, врезалась в столб и зависла задними колесами над путепроводом, чудом не упав на проезжую часть. По данным полиции, водитель не пострадал и был трезв.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине пьяный водитель наехал на палатку с отдыхающими, погибли два человека.

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