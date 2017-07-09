На Оболони на рассвете разыгрался настоящий вестерн: вырубка леса закончилась потасовкой со стрельбой (фоторепортаж)

В поселке Днепровская водная станция (Водогон) Оболонского района произошла стычка между местными жителями и лицами, которые вырубили лес вблизи жилых домов.

По словам местных, вырубку леса начали представители организации "Возрождение Водогона", которые планируют застройку участка. Один из ее представителей открыл огонь резиновыми пулями по местным, передает "Громадське".

В свою очередь, один из местных сел за руль грузовика, "пытаясь помешать вырубке леса", и сбил несколько автомобилей. На них, по словам местных, приехали те, кто вырубил лес.

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Полицейские остановили грузовик, открыв по нему огонь. В автомобиле разбито лобовое стекло, следы от пуль на капоте.

Раненых нет. Сейчас задержаны местный житель, который управлял грузовиком и представитель "Возрождения Водогона". Вырубившие лес люди скрылись с места происшествия.

"Мы проснулись в пол 4 утра, здесь уже валили деревья – просто на дом и дорогу. Подъезды были заблокированы, чтобы мы не могли выйти", – рассказывает местный житель Сергей.

"Эта история длится еще с 2013-го. Если это законно, то почему тогда в такой способ - на рассвете, вот так повалить деревья. Застройщик создал общественную организацию и продвигает идею, что здесь якобы нужно построить какой-то парк, но мы против – зачем он нам, когда здесь есть лес?", – говорит местная жительница Марина.