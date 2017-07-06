В Одесской области горело грузовое судно (фото)

В Одесской области на территории судостроительного завода горело грузовое судно. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС в Одесской области, 5 июля около 18.20 в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в городе Килия на территории судостроительного завода произошло задымление кормовой части грузового судна.

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Судно находилось в акватории реки Дунай в ожидании ремонта. К месту вызова оперативно отправили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова «ранг-2».

Произошло возгорание надстройки на палубе площадью 250 квадратных метров.

Спасатели провели разведку и потушили огонь, а также организовали защиту и охлаждение оборудования судна.

Как отметили в пресс-службе, в 22.10 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются. В ликвидации огня было задействовано 7 единиц пожарной техники, а также 36 чел. личного состава.