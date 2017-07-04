В Харькове душевнобольной сбежал из клиники и убил прохожую

Убийство произошло 29 июня. Правоохранители обнаружили тело 55-летней женщины с ножевыми ранениями, сообщает 057.ua со ссылкой на пресс-службу ГУНПУ в Харьковской области.

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В совершении убийства полицией подозревается 43-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, который сбежал из медицинского учреждения.

Неизвестный напал на женщину, когда она возвращалась с работы домой. Он ударил женщину несколько раз ножом, забрал золотые изделия и сумку с личными вещами и телефоном. После чего скрылся. От полученных травм женщина скончалась.

Следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.