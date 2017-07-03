В реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка

00:41, 03 июля 2017
Происшествия
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Тело пропавшего мужчины 1958 г. р. было найдено в 15 метрах от берега в реке Южный Буг.

Муж и ребенок отдыхали на пляже в микрорайоне Варваровка / фото УНИАН

В реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области 1 июля в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение об исчезновении мужчины и ребенка, которые отдыхали на пляже в микрорайоне Варваровка.

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Спасатели обследовали акваторию и береговую зону указанного места. Тело пропавшего мужчины 1958 г. р. было найдено в тот же день в 15 метрах от берега в реке Южный Буг. Тело ребенка спасатели обнаружили утром 2 июля.

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Теги: #Происшествия в Николаеве#Новости Николаева