В реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка
00:41, 03 июля 2017Происшествия
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Тело пропавшего мужчины 1958 г. р. было найдено в 15 метрах от берега в реке Южный Буг.
Тело ребенка спасатели обнаружили утром 2 июля / фото УНИАН
В реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области 1 июля в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение об исчезновении мужчины и ребенка, которые отдыхали на пляже в микрорайоне Варваровка.
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Спасатели обследовали акваторию и береговую зону указанного места. Тело пропавшего мужчины 1958 г. р. было найдено в тот же день в 15 метрах от берега в реке Южный Буг. Тело ребенка спасатели обнаружили утром 2 июля.
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