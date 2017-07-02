В Житомире просто с улицы пытались похитить новую тротуарную плитку

В Житомире пытались похитить новую тротуарную плитку, преступления предотвратили полицейские.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомира.

"Пока тротуарную плитку не используют по назначению, воры понемногу разворовывают государственное имущество, преступлению помешали патрульные", - сказано в сообщении.

Так, 2 июля под утро внимание полицейских привлек автомобиль "Таврия", припаркованный по улице Киевской. Водитель авто ходил по тротуару, будто что-то высматривал.

Поведение этого человека показалось странным патрулям. Дождавшись, инспекторы полиции поймали мужчину «на горячем», когда факт преступления состоялся, и злоумышленник уже поместил тротуарную плитку в свою машину.

Совместно двумя экипажами движение тораспортного средства был заблокирован. На место патрули вызвали следственно-оперативную группу.

Теперь этот 53-летний житомирянин должен объяснить, что именно побудило его совершить кражу государственного имущества, а следователи установят, какое именно наказание ждет этого гражданина.

16 брусков тротуарной плитки, которыми незаконно завладел мужчина, были изъяты оперативниками.

Напомним, в Житомире продолжается реконструкция улиц и ремонт тротуаров в центральной части города.