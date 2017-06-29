В Днепре пьяный мужчина натравил на полицейских своего пса (видео)

Сначала дебошир напал на соседских детей, размахивая ножом. Когда на место приехали полицейские, он натравил на них своего бойцовского собаку.

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Об этом говорится в сюжете "Спецкора".

Унять мужчину пытались в течение двух часов, в итоге - доставили в больницу двух патрульных с искусанными руками. А мужчину - после открытия уголовного производства - опять отпустили домой.