В Харьковской области столкнулись грузовик, автомобиль и маршрутка, пострадали 7 человек, в том числе двое пешеходов

В Харьковской области в результате столкновения грузовика, легковушки и маршрутки пострадали 7 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в дежурную часть Чугуевского отдела полиции информация о ДТП поступила сегодня, 27 июня, в 7.35.

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По сведениям полиции, водитель автомобиля «КамАЗ», 55-летний житель Чугуева, допустил столкновение с маршрутным такси «Рута» сообщением Чугуев-Башкировка, которым также управлял 55-летний житель Чугуева и автомобилем «Опель-Вектра» под управлением 29-летнего жителя Чугуевского района.

По предварительным данным, в результате ДТП телесные повреждения получили 5 пассажиров маршрутного такси (37 и 59-летние мужчины доставлены в реанимацию с тяжелыми травмами, еще трое мужчин из маршрутки в возрасте 22, 25 и 41 год доставлены для оказания помощи в госпиталь).

Кроме того, в ДТП пострадали двое пешеходов - 41-летняя женщина и ее 49-летний муж. Они также доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.